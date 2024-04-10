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لبنان

ميقاتي أدى صلاة العيد في طرابلس: كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته

Lebanon 24
10-04-2024 | 01:12
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أدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس. وأمّ المصلين مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق أمام.
وقد تمنى رئيس الحكومة لجميع اللبنانيين فطرا سعيدا وأياما مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وأن تطوى صفحة العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان. وقال :"كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، والتفافهم حول الدولة التي نحرص على العمل لتأمين استمراريتها وهيكلها البنيوي".
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وقال: كما نتمنى ان تثمر الجهود الدولية والعربية الجارية وقفا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأن ينعم الفلسطينيون بالامن والاستقرار".

 
 
 
 
 
 
 
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