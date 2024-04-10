رسالتان لباسيل في يوم واحد

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في ظل محاولات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الدائمة التقارب مع المعارضة، يبدو انه في الوقت نفسه يريد ان يحافظ على "خط رجعة" مع "حزب الله" وان يحصر الخلاف في قضايا وعناوين معينة.وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل اراد ايصال رسالتين سياسيتين في يوم واحد، الاولى هي زيارته لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، وهكذا يكون باسيل قد اكد انه لا يزال، وان ضمن حدود معينة، في "فريق الثامن من اذار".اما الرسالة الثانية، فكانت خلال مؤتمره الصحافي اذ اكد انه بالرغم الخلافات مع "حزب الله" الا ان الرهان على وقوفه وتياره ضد المقاومة في غير محلها، وهذا يعني ان باسيل يريد ايصال رسائل ايجابية للحزب في هذه اللحظة الحساسة بالذات.