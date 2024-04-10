Advertisement

لبنان

رسالتان لباسيل في يوم واحد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-04-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1185457-638483339809416635.jpg
Doc-P-1185457-638483339809416635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل محاولات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الدائمة التقارب مع المعارضة، يبدو انه في الوقت نفسه يريد ان يحافظ على "خط رجعة" مع "حزب الله" وان يحصر الخلاف في قضايا وعناوين معينة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل اراد ايصال رسالتين سياسيتين في يوم واحد، الاولى هي زيارته لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، وهكذا يكون باسيل قد اكد انه لا يزال، وان ضمن حدود معينة،  في "فريق الثامن من اذار".
Advertisement
اما الرسالة الثانية، فكانت خلال مؤتمره الصحافي اذ اكد انه بالرغم الخلافات مع "حزب الله" الا ان الرهان على وقوفه وتياره ضد المقاومة في غير محلها، وهذا يعني ان باسيل يريد ايصال رسائل ايجابية للحزب في هذه اللحظة الحساسة بالذات.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-04-10
05:23 | 2024-04-10
05:21 | 2024-04-10
05:09 | 2024-04-10
05:01 | 2024-04-10
04:59 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24