Advertisement

لبنان

"أسلحة من لبنان إلى فلسطين".. إسرائيل "فضحت نفسها"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-04-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1185461-638483346864006638.jpg
Doc-P-1185461-638483346864006638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت مصادر معنية بالشؤون العسكرية على الكلام الإسرائيلي المتكرر بشأن تهريب أسلحة من قبل جهات فلسطينية في لبنان إلى داخل الضفة الغربية في فلسطين المحتلة عبر منافذ عديدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الكلام "غير منطقي" في ظل الوضع العسكري والأمني الراهن، مشيرة الى أنه لا سُبل للقيام بهذه العمليات إنطلاقاً من أي نقطة لاسيما لبنان لأسباب عديدة وهي:
Advertisement
1- الحرب المندلعة وتحوّل الحدود المحاذية للبنان إلى منطقة عسكرية مغلقة بكافة أرجائها
2- حزب الله منشغل الآن بالحرب ولا مجال للمساهمة بعمليات تهريب أسلحة الى الفلسطينيين الآن.
3- إسرائيل مستنفرة على كافة الحدود البرية، وبالتالي فإن مرور أي سلاح من هناك بهذا الشكل سيمثل فضيحة أمنية.
وبحسب المصادر، فإن كمية السلاح المضبوطة في الضفة، بحسب مزاعم الإسرائيليين، ستعني أن هناك هشاشة ميدانية كبيرة عند المعابر مسؤولة عنها إسرائيل بالدرجة الأولى، وقالت: "إن تمكنت جهات معينة من إدخال هذا السلاح الذي تم الحديث عنه، فهذا يعني أنه لا نفع للحواجز الأمنية الإسرائيلية والتقنيات العالية للرصد.. الحديث عن هكذا عملية بهذه الضخامة هو إدانة للأمن الإسرائيلي، وتل أبيب فضحت نفسها بنفسها".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-04-10
05:23 | 2024-04-10
05:21 | 2024-04-10
05:09 | 2024-04-10
05:01 | 2024-04-10
04:59 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24