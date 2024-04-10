"أسلحة من لبنان إلى فلسطين".. إسرائيل "فضحت نفسها"

Advertisement

علّقت مصادر معنية بالشؤون العسكرية على الكلام الإسرائيلي المتكرر بشأن تهريب أسلحة من قبل جهات فلسطينية في لبنان إلى داخل الضفة الغربية في فلسطين المحتلة عبر منافذ عديدة.وأشارت المصادر إلى أن هذا الكلام "غير منطقي" في ظل الوضع العسكري والأمني الراهن، مشيرة الى أنه لا سُبل للقيام بهذه العمليات إنطلاقاً من أي نقطة لاسيما لبنان لأسباب عديدة وهي:1- الحرب المندلعة وتحوّل الحدود المحاذية للبنان إلى منطقة عسكرية مغلقة بكافة أرجائها2- حزب الله منشغل الآن بالحرب ولا مجال للمساهمة بعمليات تهريب أسلحة الى الفلسطينيين الآن.3- إسرائيل مستنفرة على كافة الحدود البرية، وبالتالي فإن مرور أي سلاح من هناك بهذا الشكل سيمثل فضيحة أمنية.وبحسب المصادر، فإن كمية السلاح المضبوطة في الضفة، بحسب مزاعم الإسرائيليين، ستعني أن هناك هشاشة ميدانية كبيرة عند المعابر مسؤولة عنها إسرائيل بالدرجة الأولى، وقالت: "إن تمكنت جهات معينة من إدخال هذا السلاح الذي تم الحديث عنه، فهذا يعني أنه لا نفع للحواجز الأمنية الإسرائيلية والتقنيات العالية للرصد.. الحديث عن هكذا عملية بهذه الضخامة هو إدانة للأمن الإسرائيلي، وتل أبيب فضحت نفسها بنفسها".