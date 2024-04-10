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لبنان
حادث سير مروّع في جبيل... اصطدام سيارة بحاجز حديدي وسقوط قتلى!
Lebanon 24
10-04-2024
|
01:43
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توفيت فتاة في العقد الثاني من العمر، مع شخص آخر مجهول الهوية، لم يعرف اذا كان معها في السيارة او واقفا على الطريق العام، إثر اصطدام سيارتها من نوع تويوتا yares بالحاجز الحديدي لاحد محال بيع قطع السيارات، على المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل في محلة حالات، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل.
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وعمل عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل على سحب جثة الفتاة من السيارة، مستعملين العدة الهيدرولية، وتم نقل الجثتين الى مستشفى سيدة مارتين في جبيل.
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