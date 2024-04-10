Advertisement

لبنان

برو: ما حصل مع سليمان يفرض علينا تشارك العزاء والشعور بالالم

Lebanon 24
10-04-2024 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1185469-638483360202324906.png
Doc-P-1185469-638483360202324906.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، ان "المنطق الإنساني  يفرض علينا أن نتشارك العزاء ونشعر بآلام غيرنا كوننا أبناء وطن واحد ونواجه مصيراً واحدا وواقعاً واحداً ومستقبلاً واحداً، وعليه نتقدّم  بالعزاء والمواساة من عائلة المغدور باسكال سليمان. ونتوجه بالشكر للقوى الأمنيّة التي أطفأت سريعاً فتيل الاتهامات وكشفت الجريمة البشعة وملابساتها".
Advertisement
واعتبر ان "ما حصل قد يتعرض له اي مواطن لبناني لأي طائفة أو فريق سياسي انتمى خاصة في هذه الأيام الحالكة السواد التي تعصف بالوطن". 
وختم : "حمى الله لبنان وقضاء جبيل من كل شر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-04-10
05:23 | 2024-04-10
05:21 | 2024-04-10
05:09 | 2024-04-10
05:01 | 2024-04-10
04:59 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24