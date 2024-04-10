برو: ما حصل مع سليمان يفرض علينا تشارك العزاء والشعور بالالم

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، ان "المنطق الإنساني يفرض علينا أن نتشارك العزاء ونشعر بآلام غيرنا كوننا أبناء وطن واحد ونواجه مصيراً واحدا وواقعاً واحداً ومستقبلاً واحداً، وعليه نتقدّم بالعزاء والمواساة من عائلة المغدور باسكال سليمان. ونتوجه بالشكر للقوى الأمنيّة التي أطفأت سريعاً فتيل الاتهامات وكشفت الجريمة البشعة وملابساتها".

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واعتبر ان "ما حصل قد يتعرض له اي مواطن لبناني لأي طائفة أو فريق سياسي انتمى خاصة في هذه الأيام الحالكة السواد التي تعصف بالوطن".

وختم : "حمى الله لبنان وقضاء جبيل من كل شر".