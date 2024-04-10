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لبنان

في معراب.. اتصالات تعزية بباسكال سليمان أبرزها من بري وميقاتي والراعي

Lebanon 24
10-04-2024 | 02:56
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تلقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سيلاً من الاتصالات وبرقيات التعزية باغتيال منسق منطقة جبيل في الحزب باسكال سليمان، وعلى رأسها: غبطة أبينا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة السابق تمام سلام ، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط ، رئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" النائب سامي الجميّل، النواب: اشرف ريفي، فؤاد مخزومي وميشال معوض و اديب عبد المسيح عن كتلة "التجدد"، النائب احمد الخير عن كتلة "الاعتدال الوطني"، رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب كميل دوري شمعون، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، قائد الجيش العماد جوزيف عون، النواب: مروان حمادة، وائل ابو فاعور، ملحم خلف، وضاح الصادق، مارك ضو، السفيرة الأميركية ليزا أ. جونسون، السفير الفرنسيّ هيرفيه ماغرو، السفير البريطاني ايان كولارد، السفير الأسترالي أندرو بارنز، السفير الاردني وليد الحديد، السفير البلجيكي Koenraad vervaeke، السفير النروجي مارتن ايترفيك، السفير الروماني رادو مرداري، منظمة فتح، وعدد من الفاعليات والشخصيات السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة  والإعلاميّة .
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