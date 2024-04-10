المطران أنطوان شربل طربيه قدم التعازي بباسكال سليمان وطالب بملاحقة المتورطين

تلقى المطران أنطوان-شربل طربيه بـ"كثير من الحزن والألم خبر خطف واغتيال العزيز باسكال سليمان، ابن بلدة ميفوق العريقة والمنسّق العام لحزب القوات اللبنانية في قضاء جبيل".

اضاف: "بعد اطّلاعه على تفاصيل ما حصل، وكيف امتدّت يد الشرّ لتقتلع رجلاً من أرضه وتقتله لأنه محبٌّ لوطنه وشعبه، وتحرم عائلته من حنان الأب والزوج ومن حضور الإبن والشقيق، لا يسعنا إلّا أن نرفع الصلاة للرب، سائلينه أن يعزّي قلوب زوجته وأولاده ووالدته وعائلته الكبرى ومحبيه. ونتوجّه بالتعزية أيضاً إلى رفاقه في حزب القوّات اللبنانية، وعلى رأسهم الدكتور سمير جعجع رئيس الحزب. كما نشارك اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، مطالبتهم بمعرفة حقيقة ما حصل وملاحقة المتورطين وتسليم المجرمين ومن كانوا وراءهم إلى العدالة، وإنزال أشدّ العقوبات بهم".

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وختم: "نظراً للظروف الصعبة والخطرة التي يمّر بها لبنان والمنطقة، ندعو إلى المزيد من التضامن والوحدة بين أبناء الشعب وعدم الانجرار إلى الفتنة الداخلية التي لا تخدم إلّا أعداء لبنان. ومع زوجة الشهيد باسكال سليمان وعائلته نردّد: المسيح قام، حقاً قام! رحمه الله في ملكوته السماوي وحمى لبنان وشعبه الأبي من غدر الأشرار ومكرهم".