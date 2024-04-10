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لبنان

اللواء ابراهيم: عيد مبارك وعلى أمل أن نفطر على وحدتنا بعد طول صيام

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:23
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هنأ اللواء عباس إبراهيم اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الفطر، وكتب للمناسبة على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: "عيد مبارك وامل ان نفطر على وحدتنا بعد طول صيام. ففيها القوة وفيها مداميك البناء المنشود أبدا. للبنانيين عامة والمسلمين خاصة التمنيات بان يعيده الله علينا وقد طوينا آلام الفتن والتباعد والفرق".
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