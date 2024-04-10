ياسين بارك للبنانيين حلول عيد الفطر: النفخ في بوق الفتنة خيانة وطنية موصوفة

بارك رئيس "لقاء علماء صور" ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي للمسلمين عموما واللبنانيين خصوصا بعيد الفطر، متمنيا أن "يجعل الله العيد سعادة حرمها العدو الصهيوني والفاسدون في لبنان، حيث جعلوا الشعب يعيش بين عدوان خارجي وتداعيات ازمات داخلية اقتصادية ومالية ومعيشية".

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واضاف: "أننا نرى أن سعي بعض اتباع السفارات لاستغلال أي حدث داخلي من اجل النفخ في بوق الفتنة هو خيانة وطنية موصوفة خصوصا أننا نعيش عدوانا صهيونيا غاشما هو الأطول والاعنف والاكثر دموية واجراما".

كلام العلامة ياسين جاء في خطبة عيد الفطر التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، في حضور علماء وفاعليات ومؤمنين من مدينة صور والجوار، وقال: "إننا نرى أنه من المعيب على كل مسلم لم يشارك في الوقوف مع فلسطين أن يعتبر أن عيد الفطر عيدا له مؤكدين أنه لا مكان للاحتفال بالعيد واهلنا في فلسطين وقطاع غزة يتعرضون لابادة ارهابية وحشية من قبل العدو الصهيوني بدعم من الغرب ورضا من كثير من الأنظمة العربية والاسلامية التي أعلنت رؤية هلال العيد ولم تر عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى والدمار الكلي لقطاع غزة".

وتابع: "أننا نأمل أن نحتفل بانتصار فلسطين ومحور المقاومة على المشروع الصهيوامريكي قريبا جدا،وهذا يقين نراه في تضحيات محور المقاومة والشعب الفلسطيني الذي يكتب مستقبلاً حرا لكل الشعوب في العالم".

وختم ياسين داعيا الى "دعم اهلنا في قطاع غزة بكل السبل الممكنة وكذلك اهلنا النازحين في لبنان لانهم لا يعيشون العيد".