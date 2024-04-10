دعموش: ليس أمام العدو سوى الدخول في الحل السياسي

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش على ان "‏العدو الصهيوني إذا كان يعتقد أنه بقتل خيرة مجاهدينا يمكنه ان ينال من عزم ‏وقوة المقاومة فهو مخطىء، فنحن في حزب الله نقوى ونكبر بالشهداء، ‏وشعارنا كان على الدوام ولا يزال (القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة)".

Advertisement

وقال خلال كلمة له في الحفل التكريمي الذي اقامه "حزب الله" للشهيد "على ‏طريق القدس" علي ناصر عبد علي في مجمع الامام علي في الشياح: ان ‏"استهداف العدو لمجاهدينا وكوادرنا لن يخرج جيش الإحتلال من تحت نيران ‏المقاومة، ولن يعيد المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال، ولن يعوض ‏عجز إسرائيل وفشلها في تحقيق اهدافها، ولن يدفع المقاومة للتراجع عن ‏مواقفها ومواصلة عملياتها في الجنوب ومساندة غزة طالما العدوان مستمر ‏عليها".

‏



‏ واكد انه "في مقابل كل استهداف هناك رد مباشر وسريع، وفي مقابل كل ‏توسعة هناك توسعة تناسبها، وهذا ما تؤكده المقاومة في الميدان في كل يوم، ‏ولا تراجع عن هذه المعادلة مهما كانت التضحيات والتداعيات".‏

ورأى ان "الأمل بالنصر في هذه المعركة كبير جدا، رغم حجم ‏التضحيات والآلام والمعاناة، فالعدو مأزوم وفي حالة تخبط وانحدار، وهو في ‏مأزق كبير على المستوى السياسي والعسكري وعلى مستوى الرأي العام ‏العالمي، والوقت بدأ ينفد امامه ، والهروب نحو المزيد من الإجرام وارتكاب ‏المجازر لن يخرجه من حالة الانحدار الذي يعيشه، والضياع والفشل الذي ‏يتخبط فيه، وليس أمام العدو سوى التخلي عن المماطلة والمكابرة والعناد، ‏والدخول في الحل السياسي ووقف العدوان والخضوع لشروط المقاومة".