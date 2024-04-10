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لبنان

باسكال سليمان في مشواره الأخير.. استقبال شعبي في المناطق (صور)

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:55
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انطلق جثمان منسق القوات اللبنانية في جبيل، باسكال سليمان، من المستشفى العسكري في بدارو، باتجاه مستشفى  المعونات في جبيل.
في الدورة، المحطة الأولى، تجمع عدد من مناصري حزبي القوات اللبنانية والكتائب حيث استقبلوا موكب الجنازة على وقع الأناشيد الحزبية ورفعوا الأعلام ترحيبًا به، واطلقوا المفرقعات.
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ومن الدورة انطلق الموكب باتجاه مسقط رأس سليمان في كسروان وجبيل، مرورًا بكنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل، وصولًا إلى مفرق قرطبا على اوتوستراد نهر ابراهيم.
ويوم الجمعة، يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رتبة دفن الشهيد عند الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة مار جرجس في مدينة جبيل.
 
 
 
 
 
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