Advertisement

لبنان

فرعون هنأ بالفطر: نأمل أن يحمل معه الخير والامان والاستقرار

Lebanon 24
10-04-2024 | 04:08
A-
A+
Doc-P-1185537-638483444693776756.jpg
Doc-P-1185537-638483444693776756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الوزير السابق ميشال فرعون على منصة "أكس": "أتقدم من اللبنانيّين عمومًا والمسلمين خصوصًا، بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، مع الأمل بأن يحمل معه الخير الأمان والاستقرار، وأن يكون مناسبة للعودة الى لبنانيّتنا وتغليب مصلحة وطننا وحماية دستوره وإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليعود معه الانتظام الى المؤسسات والاهتمام بحاجات الناس".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-04-10
05:23 | 2024-04-10
05:21 | 2024-04-10
05:09 | 2024-04-10
05:01 | 2024-04-10
04:59 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24