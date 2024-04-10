فرعون هنأ بالفطر: نأمل أن يحمل معه الخير والامان والاستقرار

كتب الوزير السابق ميشال فرعون على منصة "أكس": "أتقدم من اللبنانيّين عمومًا والمسلمين خصوصًا، بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، مع الأمل بأن يحمل معه الخير الأمان والاستقرار، وأن يكون مناسبة للعودة الى لبنانيّتنا وتغليب مصلحة وطننا وحماية دستوره وإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليعود معه الانتظام الى المؤسسات والاهتمام بحاجات الناس".

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