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لبنان

كلاّس: ننتظر ما سيحمله الرئيس القبرصي من ردّ أوروبي

Lebanon 24
10-04-2024 | 04:15
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أعلن وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس أن بعد زيارته لبنان، سيتوجه الرئيس القبرصي الى الاتحاد الأوروبي حيث سيكون له مجموعة من اللقاءات لبحث موضوع النزوح السوري، على ان يكون هناك بعدها لقاءات مع الدولة اللبنانية لبحث النتائج.
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وتوقع كلاّس في حديث عبر الـLBCI ان يكون هناك جواب على الاسئلة التي يحملها الرئيس القبرصي من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على ان يتم بعدها اتخاذ الموقف المناسب.
ورداً على سؤال حول امكانية اتخاذ اجراءات من قبل الحكومة في موضوع النزوح السوري، اعتبر كلاس ان هذا الأمر سحتاج الى اجماع جميع الوزراء، وقال: "من حق الوزراء مقطاعة جلسات مجلس الوزراء انطلاقاً من موقفهم السياسي والمطلوب منهم المشاركة في الجلسات لتدعيم موقف الحكومة في اي قرار يمكن ان تتخذه الحكومة."
 
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