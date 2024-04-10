بلدية طرابلس نظمت بروتوكول عيد الفطر في المدينة

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نظمت بلدية طرابلس الإحتفالية والمراسم بعيد الفطر السعيد، وفقا للبروتوكول والتقاليد الطرابلسية، حيث وصل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق الى القصر البلدي عند الخامسة و45 دقيقة من صبيحة اليوم الأول للعيد، ثم وصل القائم بأعمال بلدية الميناء رئيس مصلحة الهندسة عامر حداد ممثلا محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، وتلاه النائب جميل عبّود، ولدى وصولهم عزفت فرقة من جمعية كشافة الغد الموسيقى الترحيبية، فيما قدمت كوكبة من حملة الاعلام اللبنانية والكشفية واعلام البلدية، تقدمهم الرئيس المؤسس القائد عبدالرزاق عواد التحية، كما قدمت فرقة من شرطة البلدية التحية.وبعد استراحة قصيرة في مكتب رئيس البلدية في القصر البلدي، شارك فيها مساعد قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوي الأمن الداخلي المقدم إسماعيل الايوبي ممثلا قائد المنطقة العميد مصطفى بدران، عضوا المجلس البلدي باسم بخاش واحمد البدوي ورؤساء المصالح والدوائر وقائد الشرطة.اونتقل ممثل المحافظ ورئيس البلدية والحضور في موكب أشرفت عليه الشرطة البلدية ومفرزة سير طرابلس في قوى الامن الداخلي، الى دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في أبي سمراء، حيث كان في استقبالهم مع عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى الدكتور منذر حمزة، وعدد من مشايخ دار الافتاء.وخلال استراحة قصيرة وقبل التوجه لآداء صلاة العيد في الجامع المنصوري الكبير، تم عرض للأوضاع العامة اللبنانية منها والطرابلسية، في ظل ظروف صعبة التي تمر بها البلاد.بعد ذلك، توجه الجميع الى الجامع المنصوري الكبير، حيث كان في الاستقبال فرق من كشافة الجراح في طرابلس حيث عزفت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني، وذلك بقيادة المفوض وسام الوزة، وأدت ثلة من قوى الامن الداخلي وشرطة البلدية التحية.وبعد صلاة وخطبة العيد، ألبس الدكتور يمق، المفتي إمام العباءة في تقليد عثماني قديم، بمشاركة وحضور دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائبين اللواء أشرف ريفي وكريم كبارة، الوزير السابق عمر مسقاوي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير، واعضاء المجلس البلدي بخاش، البدوي، صفوح يكن، احمد القصير، عبدالحميد كريمة، وباسل الحاج، ورؤساء المصالح والدوائر في البلدية ودار الفتوى واوقاف طرابلس.بعدها تقبل إمام وريفي وعبود وحداد ويمق والاعضاء وشخصيات التهاني بالعيد من المشاركين في الصلاة.بعد ذلك، أوصل النائب عبود، ويمق وحداد، المفتي إمام إلى منزله، حيث انضم اليهم النائب طه ناجي والنائب السابق سمير الجسر، والدكتور جلال حلواني، واعضاء المجلس البلدي ورجال دين.ومن هناك انتقل النائب عبود وممثل المحافظ ويمق والاعضاء والوفد إلى دارة رئيس البلدية في طرابلس.