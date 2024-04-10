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لبنان

حسن عز الدين: محور المقاومة على مشارف النصر

Lebanon 24
10-04-2024 | 04:31
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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، على أننا "نعتبر أنفسنا اليوم في محور المقاومة من لبنان إلى فلسطين إلى العراق واليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على مشارف النصر في فلسطين، لأن المقاومين المجاهدين يخوضون حرباً حقيقية في ميدان وساحة القتال، ولذلك المقاومة في فلسطين اليوم وحتى اللحظة هي التي تسيطر على الميدان، والإسرائيلي يسيطر على القتل والتدمير".
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كلام عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيدين "على طريق القدس" بلال حيدر حلال وعباس ديب دعيبس في حسينية بلدة قانا الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.
وأشار إلى أن "العدو اليوم بات مهزوماً وهو أمام مآزق سياسية وأمنية وعسكرية وخيارات صعبة أحلاها مُرّ، ولولا أميركا، لكان هذا الكيان في مكان آخر، وهذا بإجماع كل المحللين والسياسيين والخبراء".
وختم عز الدين: "إن المقاومة تمثّل الحق والكرامة والانتماء للوطن والأرض والمقدسات، ولذلك لم يترك شهداؤنا ساحة من ساحات وميادين الجهاد إلاّ وذهبوا إليها"، مؤكداً أننا "هنا في أرضنا صامدون وباقون، وهؤلاء الأعداء الصهاينة هم الراحلون، وسيهجّرون ويعودون من حيث أتوا".
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