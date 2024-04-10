تيار "التغيير" في الجنوب دان جريمة اغتيال منسق "القوات"

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دان تيار "التغيير" في الجنوب الجريمة التي أودت بحياة منسق حزب "القوات اللبنانية"، في منطقة جبيل، باسكال سليمان، في وضح النهار، و"ما تشكله من انعكاسات خطيرة على السلم الأهلي".وقال في بيان: "الجريمة تدل بوضوح على انفلات الأمن في البلد وسيادة الجريمة بأهداف متعددة تزيد من مخاطر عدم الاستقرار وغياب القانون. إننا نطالب القوى الأمنية والقضاء بجلاء ملابسات هذه الجريمة النكراء، وبمضاعفة الجهود لحماية المواطنين وحفظ أمنهم بالتشدد بوجه العصابات والسلاح والاعتداءات التي تطال المواطنين من أي تنظيم مسلح خارج الدولة. كما أننا نرفض أن تستغل حادثة الاغتيال لتحويل اللاجئ السوري شماعة لكل عمليات الاجرام، ونرفض خطاب الكراهية الذي يعرض حياة اللاجئين للخطر، ويبقي المجرم حراً".وتابع: "ان الخلاص من هذا الواقع لا يتحقق إلى بقيام الدولة، وتطبيق القانون بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تقوم بتنفيذ برنامج إصلاحي لانقاذ البلد، وهو ما لا يمكن تحقيقه سوى بالعمل على تعديل ميزان القوى القائم حالياً".وختم: "إننا نتقدم من عائلة الفقيد ومن حزب القوات بأحرّ التعازي، وكلنا ثقة بحرصهم على استقرار الوضع الأمني والحفاظ على السلم الأهلي في البلد".