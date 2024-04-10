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لبنان

حزب الله نقل عناصر تابعة له إلى الحدود مع سوريا.. موقع إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
10-04-2024 | 04:33
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ذكر موقع واللا الإسرائيلي ان هناك تقديرات تشير إلى نشاط استخباري لحزب الله عند الحدود مع سوريا لشن هجمات.

وبحسب واللا ،فإن حزب الله نقل عناصر تابعة له للحدود مع سوريا ويستخدم مواقع للجيش السوري.
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وأضاف الموقع ان نشاط حزب الله على الحدود مع سوريا ليس معروفا إذا كان بعلم الرئيس السوري بشار الأسد أم لا. (العربية)

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