كتل هوائية بادرة تؤثر على لبنان... الى متى تستمر؟

تؤثر كتل هوائية بادرة قليلاً ورطبة على لبنان وتستمر لغاية يوم الجمعة المقبل وتؤدي الى طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة تشتد احياناً وتنحسر احياناً اخرى وتتساقط ثلوج على الجبال العالية.

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وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢١ ساحلا وبين ٤ و٢٢ بقاعاً وبين ٨ و١٧ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ: غائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة غزيرة في بعض المناطق وبعد الظهر وثلوج على ٢٢٠٠ متر (احتمال تساقط برد).

- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٩ و٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب وتتساقط امطار محلية خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و٢٠ بقاعاً وبين ٨ و١٤

على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

الجمعة: متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب وتتساقط امطار محلية خفيفة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و٢٢ ساحلا وبين ٤ و٢٠ بقاعاً وبين ٨ و١٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.