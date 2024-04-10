في النبطية... مراقبو وزارة الاقتصاد يكثفون دورياتهم على المؤسسات والمحال

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وسطر محضر ضبط بحق صاحب ميني ماركت في بلدة شوكين لوجود مواد وسلع منتهية الصلاحية في محله. وعمل المراقبون على إتلافها ورميها في مكب النفايات. وتم توجيه إنذارات إلى جميع المؤسسات بضرورة التزام المعايير المعتمدة صحياً، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم في حال مخالفتهم للقوانين المعتمدة من قبل الوزارات المعنية.

كثّف مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، إستكمالاً لما يقومون به يومياً، وبمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار دورياتهم التفتيشية على مؤسسات ومحال المواد الغذائية الحلويات واللحوم والمطاعم والافران، للكشف على المواد الأولية التي تستعمل لتجهيز وصناعة المأكولات والأطعمة وعلى البضاعة المعروضة والمعدّة للبيع والتأكد من النظافة والجودة والتبريد والتخزين والصلاحية وإعلان الأسعار ونسب الأرباح وخصوصاً خلال أيام الأعياد، في نطاق مدينة النبطية وحبوش وكفرجوز وشوكين وميفدون وبلدة ميمس قضاء حاصبيا.