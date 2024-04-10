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لبنان

للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن البنزين وسط العيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2024 | 04:59
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا اللبنانيين أن كميات البنزين متوافرة في الأسواق مع حلول عيد الفطر السعيد، مؤكداً أن كافة المحطات تعمل كالمعتاد وهي على استعداد لتلبية المواطنين، وبالتالي لا أزمة.
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وفي حديث عبر "لبنان24"، هنأ أبو شقرا اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول الأعياد، متمنياً أن يحل الأمن والأمان على شعب لبنان والمنطقة، آملاً الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن.
وعن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات، قال أبو شقرا أن ما يحصل هو نتيجة التوترات والحروب في المنطقة، مشيراً إلى أن لبنان هو أبرز المتأثرين بما يجري حوله خصوصاً أنه من المستوردين للنفط.
وتمنى أبو شقرا أن تهدأ الأمور في المنطقة، وأن يعم الهدوء خصوصاً أن الأسواق تأثرت كثيراً بما يجري من أحداث وتطورات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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