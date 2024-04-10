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لبنان

بالصورة: حادث سير مروّع صباح العيد في النبطية.. وهذا عدد الجرحى!

Lebanon 24
10-04-2024 | 05:21
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وقع حادث سير مروع صباح اليوم، على طريق عام بلدة الدوير قرب سلوم للتلفونات، بعدما فقد السائق سيطرته على سيارته من نوع BMW وهو سوري الجنسية، فانقلبت به واصطدمت بمدخل المحل المذكور، وأصيب معه 3 شبان سوريين كانوا معه، اثنان منهما في حالة خطرة.
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وعلى الفور، عملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول. (الوكالة الوطنية)
 
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