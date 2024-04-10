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لبنان
الجوزو ممثلا مفتي جبل لبنان في خطبة الفطر: للتنبّه من مشاريع الفتنة
Lebanon 24
10-04-2024
|
05:23
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إحتفلت منطقة اقليم الخروب، بعيد الفطر السعيد، حيث أقيمت صلاة العيد في معظم مساجد المنطقة، بعد إقامة شعائر الصلاة والتي تسبقها التكبيرات التي أطلقتها حناجر أبناء المنطقة من داخل المساجد عبر مكبرات الصوت.
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وبالمناسبة، أمّ قاضي الشرع الشيخ محمد هاني الجوزو ممثلا مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو، المصلين بصلاة العيد في المسجد العمري الكبير في بلدة برجا، وبعدها ألقى خطبة العيد، فقال:"تمر في لبنان أحداث عديدة، وآخرها كان خطف أحد القيادات السياسية وقتله. هنا لابد لنا من أن ننبّه من ان مشاريع الفتنة في لبنان كثيرة، وهناك أيد كثيرة تعبث ببلدنا، لذلك ندعو الى عدم الإنجرار الى الفتنة، وعدم تحويل مشاريع الفتنة الى قضايا عنصرية"، منددا بـ"أي تمييز عنصري لأي قضية، فهناك الحسن والسيء، لذلك ندعو أبناء بلدنا أن يكونوا على قدر كبير من الوعي والرصانة والإدراك وان يتعاملوا مع القضايا الكبرى والفتن، بوعي كامل، فالوطن وطننا جميعا والحكمة ان نحافظ عليه جميعا".
وأضاف: "يأتي رمضان وفيه الفرح والسرور وغصّة كبرى لما يجري ويصيب الأمة، ولكن مع هذه الغصّة نحن على يقين أن الله العظيم والكريم والسميع والخبير، سيجعل لنا مخرجا مما نحن فيه، لذلك لا تيأسوا وأكثروا من الدعاء، ولا تنسوا الدعاء لأهلنا في غزة، الذين تركهم الحكام، ولم يبق لهم سوى الله وإخوانهم في الدين والبشرية، ان ألم فلسطين ألمنا جميعاً، ونحن نشعر وسنبقى نشعر بما يشعر به أهلنا فلسطين من نكسة وخيانة وترك لهم، ومن جوعهم وبردهم، فهم يدافعون عن الأمة الاسلامية بأسرها".
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