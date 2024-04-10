سياسيون وشخصيات يهنئون بحلول عيد الفطر: حمى الله لبنان

توجه النائب غسان سكاف بالتهنئة بحلول عيد الفطر، وقال: "في ختام شهر الخير والبركة والرحمة وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، اتقدم منكم بأطيب التمنيات وأحرّ التبريكات أعاده الله عليكم بدوام الصحة والعافية وعلى وطننا الحبيب لبنان بالأمن والاستقرار"، مضيفاً: "حمى الله لبنان".

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وكتب النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على منصة "إكس": "أخبار حزينة وكئيبة تحاصرنا في يومياتنا. حروب تدق أبوابنا من الجنوب وكوارث اقتصادية وإجتماعية ومالية تكاد تفقدنا الثقة في مستقبلنا. نزوح يقضم أرضنا وهويتنا ويعبث إجراما في بلداتنا. عقم سياسي يهدد كياننا وجمهوريتنا".

وأضاف: "بالرغم من هذا المناخ المهدد لمصيرنا، نتشبث بأمل يعيد السعادة الى قلوبنا والاستقرار الى وطننا. فطر سعيد للمسلمين ولكل اللبنانيين.. على أمل وطن سعيد".

بدوره، هنأ رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب النائب الدكتور فريد البستاني، المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما بحلول عيد الفطر، متمنيا في تصريح، ان "يسبغ على أبناء الوطن الخير والبركة والأمان، ويشكل مع أجواء الفصح المجيد فسحة إيمانية ملؤها المحبة والسلام، يلتقي حولها جميع اللبنانيين لما فيه مصلحة بلدهم، وتكون قادرة على تخطي الأزمات والتحديات وتحمل الأمل للمستقبل".

كما هنأ المونسنيور جوزف القزي، المسلمين بعيد الفطر، وقال في بيان: "تهانينا القلبية لأهلنا المسلمين شركائنا في الوطن؛ وطن الرسالة والفرادة والعيش الواحد، الذي نؤمن به ونحرص عليه؛ وذلك لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وندعو الله تعالى أنٌ يمنٌ علينا وعلى جميع اللبنانيين غزير نعمه وبركاته؛ وأن تنتصر الجهود والإرادات المخلصة لإنقاذ لبنان من أزماته؛ وفي طليعتها التوصل إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليعمل مع حكومته على إخراج لبنان من هذا الإنهيار الحاصل على كل الصعد؛ وخلاص اللبنانيين من معاناتهم".



وختم: "فطر سعيد، على أمل ان يشهد لبنان وشعبه فجر قيامته من آلامه وجلجلته ومعاناته".

من جهتها، هنأت النائبة السابقة رولا الطبش عبر منصة "إكس"، اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالفطر، وقالت: "ان العيد هذا العام يأتي حزينا خصوصا في فلسطين الحبيبة وجنوب لبنان، حيث ترتكب آلة الحرب الصهيونية المجازر بحق المدنيين من سبعة أشهر، حاصدة المزيد من أرواح الأبرياء. وأملت أن تحل بركة العيد على وطننا وأمتنا، وأن يعود للبنان بريقه وازدهاره، فتزول الغيمة السوادء التي تظلله. قريبا وينتعش بعد سنوات عجاف مرت على شعبه".