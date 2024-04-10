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لبنان

التحقيقات في جريمة قتل باسكال سليمان مستمرة.. والجيش أوقف سورياً في المتن

Lebanon 24
10-04-2024 | 06:05
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افادت معلومات "الجديد" أن استخبارات الجيش أوقفت شخصاً سوري الجنسية في منطقة سد البوشرية في اطار التحقيقات بقضية خطف وقتل باسكال سليمان. 
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سد البوشرية

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