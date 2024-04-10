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لبنان

المفتي سوسان: نؤكد رفض كل الفتن ونتمسك بوحدتنا الوطنية

Lebanon 24
10-04-2024 | 05:59
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 أدى مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان صلاة عيد الفطر، في مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في المدينة. وألقى بعدها خطبة العيد، فأكد فيها "التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في ظل القانون والدستور".
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وتوجه سوسان بتحية لـ "الصامدين والمقاومين في غزة وجنوب لبنان على صمودهم وتضحياتهم وصبرهم وثباتهم بوجه العدو الإسرائيلي"، مطالباً الدول العربية بـ"تقديم كل ما يمكن من دعم معنوي ومادي وسياسي لإعادة البناء والنهوض".

وأضاف: نؤكد رفض كل الفتن التي رفضناها في الماضي ونرفضها في الحاضر وسنبقى نرفضها في المستقبل. ونؤكد التمسك بوحدتنا الوطنية، ونحن بحاجة الى رئيس لكل اللبنانيين يتمتع بالحكمة والصبر واشعار المواطنين بوجود الدولة وحضورها، وانصاف الناس في حياتهم وعلاجهم ومعيشتهم والعمل على اقرار القوانين الإصلاحية لكل اللبنانيين وليس لفئة دون فئة".
 
 
وختم : من صيدا الأبية الى الشهداء في فلسطين وفي الضفة والقطاع.. الى غزة العزة حاملة راية الأمة.. نقول : سلاماً لكم أبها الابطال الصامدون المقاومون في غزة وجنوب لبنان، وشكرا لكل الأصوات الحرة في كل العواصم التي خرجت ترفع الصوت من اجل فلسطين وغزة وسيحكي أبناؤنا واحفادنا حكاية اسمها غزة واطفالها ونساؤها والمقاومون فيها وصبر وصلابة اهلها.. والنصر الذي صنعوه وحققوه .. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم".
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