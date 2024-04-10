صحافي لبنان في ذمة الله.. ونقابة المحررين تنعيه

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الاتي: غيب الموت الصحافي والكاتب والمربي سيمون سمعان. وهو خاض ميدان الإعلام محررا، كاتبا ومراسلا في " الوكالة الوطنية للإعلام"، " الديار"، "نداء الوطن"، السفير"،" المسيرة". انتسب إلى نقابة المحررين في العام 2016، وعرف عنه اجتهاده واجادته اللغة العربية واسلوبه الانيق في الكتابة.

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وقال النقيب جوزف القصيفي في نعيه: " أنزل سيمون سمعان شراعه عن سارية العمر، ومضى في اغفاءة أبدية، واودع يراعه واوراقه في حقيبة الذكريات. هذا الفتى الجبيلي الذي غمس ريشته في يم مدينة الحرف، يستقطر منها جميل الكلم وانيقه، انتقل من التعليم إلى الصحافة التي رأى فيها رسالة تماثل في نبلها رسالة التربية. وكان في المجالين وفيا، امينا على ما ائتمن عليه. شغف بمهنته وحث كريمته مادونا على خوض معتركها، هي التي كانت صحافية ناشطة في جريدة " السفير" سحابة عقدين ويزيد من السنين. كان رحمه الله صادقا، صدوقا وعلى خلق كبير، عف الكف واللسان، لا يساوم في حق، شديد الإيمان بربه ووطنه".

وأضاف: "توقف قلبه عن الخفقان، وهو كان قلبا يخفق بالحب، والود. واسلم الروح لباريها والحزن يتآكله على لبنان الذي هام به وأخلص له. وهو عاد اليه بلهفة المشتاق ليعانق ترابه المبارك. رحمه الله رحمة واسعة، وافسح له في مساكنه السعيدة صحبة الأخيار من عباده. والعزاء باسم نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى عائلته التي فجعها رحيله".