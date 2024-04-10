صلاة عيد الفطر في السجن المركزي في رومية

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برعاية هيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى في الجمهوريّة اللبنانيّة، أقيمت بتاريخ 10-4-2024 صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد في سجن رومية، أول أيام العيد.وأكد أمين سر الهيئة والمدرّس الديني في السجون الشيخ وليد زهرة، أهمية الصدق مع الله عز وجل، والمثابرة على التوبة بعد الشهر الكريم.وتم بعد ذلك توزيع الحلوى على النزلاء.