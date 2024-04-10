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لبنان

كبارة أدى صلاة عيد الفطر في طرابلس: نأمل أن يحمل الاستقرار والخير

Lebanon 24
10-04-2024 | 06:42
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أدى النائب كريم كبارة صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير في طرابلس، وأم المصلين مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق أمام.

وتمنى النائب  كبارة خلال جولته، بأن تكون الأيام المقبلة "أفضل على طرابلس ولبنان ليعود الأمان والاستقرار، وعلى المنطقة، وبشكل خاص إخواننا في غزة لتنتهي الحرب الوحشية عليهم".
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