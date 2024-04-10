رئيس اتحاد بلديّات بشري معزياً بسليمان: نأمل أن تُكشف الحقائق المرتبطة بهذه الجريمة الشنيعة

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توجّه رئيس بلديّة بقاعكفرا ورئيس اتحاد بلديّات بشري ايلي مخلوف بالتعزية الشديدة الى عائلة الشهيد باسكال سليمان ومحبّيه والى حزب القوات اللبنانيّة، مؤكّداً أنّ قضاء بشري كلّه يشعر اليوم بالألم الكبير، كما أبناء قضاء جبيل الذين فقدوا أخاً بنى جسوراً مع الجميع، وكان مثالاً للحزبي الملتزم والمنفتح في آن.وأمل مخلوف أن تُكشف الحقائق كلّها المرتبطة بهذه الجريمة الشنيعة، وأن يُحاسَب المخطّطون والمنفّذون، وأن تكون هذه الحادثة الأليمة مدخلاً لإيجاد حلّ لقضيّة النازحين السوريّين وضبط المعابر غير الشرعيّة.وقال مخلوف: صلاتنا اليوم لراحة نفس باسكال ومنح الصبر لعائلته، ونكرّر مع زوجته المؤمنة "المسيح قام"، على أمل قيامة لبنان كلّه من الحروب والأزمات والقتل.