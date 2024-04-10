Advertisement

لبنان

رئيس اتحاد بلديّات بشري معزياً بسليمان: نأمل أن تُكشف الحقائق المرتبطة بهذه الجريمة الشنيعة

Lebanon 24
10-04-2024 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1185582-638483535985468169.jpg
Doc-P-1185582-638483535985468169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجّه رئيس بلديّة بقاعكفرا ورئيس اتحاد بلديّات بشري ايلي مخلوف بالتعزية الشديدة الى عائلة الشهيد باسكال سليمان ومحبّيه والى حزب القوات اللبنانيّة، مؤكّداً أنّ قضاء بشري كلّه يشعر اليوم بالألم الكبير، كما أبناء قضاء جبيل الذين فقدوا أخاً بنى جسوراً مع الجميع، وكان مثالاً للحزبي الملتزم والمنفتح في آن.
Advertisement
وأمل مخلوف أن تُكشف الحقائق كلّها المرتبطة بهذه الجريمة الشنيعة، وأن يُحاسَب المخطّطون والمنفّذون، وأن تكون هذه الحادثة الأليمة مدخلاً لإيجاد حلّ لقضيّة النازحين السوريّين وضبط المعابر غير الشرعيّة.
وقال مخلوف: صلاتنا اليوم لراحة نفس باسكال ومنح الصبر لعائلته، ونكرّر مع زوجته المؤمنة "المسيح قام"، على أمل قيامة لبنان كلّه من الحروب والأزمات والقتل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:04 | 2024-04-10
07:57 | 2024-04-10
07:49 | 2024-04-10
07:43 | 2024-04-10
07:32 | 2024-04-10
07:23 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24