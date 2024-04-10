وزير خارجية ايطاليا: لضرورة العمل من اجل تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان

شدد وزير خارجية ايطاليا انطونيو تاياني على ضرورة العمل من اجل تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان وعلى ان يكون هناك انتخابات رئاسية لاختيار رئيس للجمهورية وتعيين حاكم لمصرف لبنان، وبالتالي من المهم تعريز قوة الجيش من اجل استقرار لبنان .

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واشار في مقابلة مع الاعلامية ليال الاختيار عبر " قناة العربية" الى ان الجيش الايطالي يعمل على تدريب الجيش اللبناني في بيروت وان لديه نحو ١٠٠ جندي ايطالي يدربون الجنود اللبنانيين، مشددا على اهمية هذه المساعي.

وأكد أنّ قائد الجيش جوزيف عون هو صديق لايطاليا وقائد جيد للجيش اللبناني .

واوضح ان لبنان يلعب دورا جوهريا وعلينا خفض التصعيد في لبنان وسوريا وكل المنطقة، معتبرا انه اجل تحقيق ذلك. ونحن بحاجة الى مشاركة الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والامارات وقطر التي تلعب كلها دورا مهما في الدفع باتجاه السلام.

وأشار الى ان الاردن ايضا دولة مهمة وتجمعنا بها علاقات جيدة جدا ونحن بحاجة الى كل هذه الدول الى جانب اميركا وايطاليا وعلى الجميع العمل معا من اجل السلام، مبديا عن اعتقاده ان مستقبل هذه المنطقة يعتمد على هذه الدول لمساعدة فلسطين لتكوين علاقة جيدة مع اسرائيل.