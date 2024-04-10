دعموش: المقاومة لن تتراجع عن ‏مواقفها

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، على ان "‏العدو الصهيوني إذا كان يعتقد ‏أنه بقتل خيرة مجاهدينا يمكنه ان ينال من عزم ‏وقوة المقاومة فهو مخطىء، فنحن في حزب الله نقوى ونكبر ‏بالشهداء، ‏وشعارنا كان على الدوام ولا يزال القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة".

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وخلال الحفل التكريمي الذي اقامه "حزب الله" للشهيد علي ناصر عبد علي ‏في مجمع الامام علي في الشياح، قال دعموش: "ان ‏استهداف العدو لمجاهدينا وكوادرنا لن يخرج جيش الإحتلال من تحت ‏نيران ‏المقاومة، ولن يعيد المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال، ولن يعوض ‏عجز إسرائيل وفشلها في ‏تحقيق اهدافها، ولن يدفع المقاومة للتراجع عن ‏مواقفها ومواصلة عملياتها في الجنوب ومساندة غزة طالما ‏العدوان مستمر ‏عليها".

وأكد أنه "في مقابل كل استهداف هناك رد مباشر وسريع، وفي مقابل كل ‏توسعة هناك توسعة تناسبها، وهذا ‏ما تؤكده المقاومة في الميدان في كل يوم، ‏ولا تراجع عن هذه المعادلة مهما كانت التضحيات والتداعيات".

‏ ورأى ان الأمل بالنصر في هذه المعركة كبير جدا، بالرغم من حجم ‏التضحيات والآلام والمعاناة، فالعدو ‏مأزوم وفي حالة تخبط وانحدار، وهو في ‏مأزق كبير على المستوى السياسي والعسكري وعلى مستوى ‏الرأي العام ‏العالمي، والوقت بدأ ينفد امامه، والهروب نحو المزيد من الإجرام وارتكاب ‏المجازر لن يخرجه ‏من حالة الانحدار الذي يعيشه، والضياع والفشل الذي ‏يتخبط فيه، وليس أمام العدو سوى التخلي عن ‏المماطلة والمكابرة والعناد، ‏والدخول في الحل السياسي ووقف العدوان والخضوع لشروط المقاومة".‎ ‎