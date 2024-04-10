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لبنان

النائب الخوري شارك باستقبال جثمان باسكال سليمان: لن نسكت

Lebanon 24
10-04-2024 | 07:49
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شارك عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس الخوري باستقبال جثمان منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان في جونية.

وقال في تصريح: "اليوم وخلال إستقبال جثمان الشهيد باسكال سليمان مع الرفاق في جونيه، أحسستُ بعجز الإنسان في الأوقات الصعبة عن الكلام والتعبير عما يختلج في قلبه وفكره". واضاف: "ليس من السهل تقبّل شهادة الرفيق باسكال سليمان، هذا الشاب الديناميكي والخلوق والمحب والمحاور واللبق، خَسرتْه عائلته الصغيرة كما خسرته عائلته الكبيرة في حزب القوات اللبنانية ورفاقه، ليس في زمن الحرب والمعارك ولكن غدراً في الزمن الرديء الذي آلينا فيه على أنفسنا أن نبني دولة للجميع ويكون أمننا وأماننا وسلامة أهلنا وأبنائنا بعهدة القوى المسلحة الشرعية، إلا أن قسماً من اللبنانيين ما زالوا يعاندون ويعملون ليلاً ونهاراً على هدم وتقويض الدولة ومؤسساتها".
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وتابع: "لكننا لن نسكت ولن نستكين حتى بناء الدولة، وكما صمدنا في الحرب سنصمد باللاحرب ونقاوم على طريقتنا حتى بناء لبْنَانُ".
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