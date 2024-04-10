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لبنان
إقامة صلاة عيد الفطر في سجون زحلة والقبة والنبطية وبعلبك وتبنين
Lebanon 24
10-04-2024
|
08:25
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أقامت المرشدية العامة للسجون، التابعة لهيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، صلاة عيد الفطر اليوم في سجن رومية مبنى الأحداث، بإمامة رئيس المرشدية الشيخ علي أرزوني، ومبنى المحكومين بإمامة الشيخ محمد حسين.
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كذلك أقيمت صلاة العيد في سجون زحلة، القبة/ طرابلس، النبطية، بعلبك وتبنين بإمامة كلّ من الشيخ علي حرب، الشيخ قاسم عبيد، الشيخ حسين يونس، الشيخ أحمد برو، الشيخ ماجد سليمان من أعضاء المرشدية.
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