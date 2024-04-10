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لبنان

يوم السبت المقبل.. هكذا سيُصبح الطقس!

Lebanon 24
10-04-2024 | 08:30
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل، يتحوّل اعتبارا من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية خصوصاً في المناطق الشمالية والداخلية. 
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: تستمر سيطرة المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وأمطار على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الأربعاء حيث يتّجه شرقاً وينحسر تدريجيًّا مع بعض التقلبات المحلية خصوصاً في المناطق الداخلية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: 

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال النهار مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق. تتراجع حدة الأمطار تدريجيا مساء. 

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل، يتحول اعتبارا من الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية خصوصاً في المناطق الشمالية والداخلية. 

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية اعتبارا من الظهر وتشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد، تنحسرالأمطار خلال الليل. 

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية خصوصاً في المناطق الداخلية ليلا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 17 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين10 و40كم.
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 60 و % 80.
- حال البحر: مائج اجمالا.
- حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .
- ساعة شروق الشمس: 06.13 ساعة غروب الشمس:  19,6.
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