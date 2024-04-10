وزير إسرائيلي يتوعد من على الحدود مع لبنان: هكذا سنردّ

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "من يحاول مهاجمتنا سيواجه دفاعا وردا قويين".

وفي كلمة له من الحدود الشمالية مع لبنان، تابع غالانت قائلاً: "سنرد على من يحاول مهاجمتنا داخل أراضيه".

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وأضاف: "العدو لا يعرف أبدا ما هي المفاجآت التي نحضرها له".