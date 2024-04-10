Advertisement

لبنان

بوحبيب ينهي زيارته إلى اليونان بسلسلة لقاءات

Lebanon 24
10-04-2024 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1185624-638483618765341863.jpg
Doc-P-1185624-638483618765341863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنهى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته الى اليونان، بلقاء رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث سلمه دعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لزيارة لبنان، فوعد بتلبيتها بعد انتهاء الانتخابات الاوروبية بعد شهرين، وشكر له تفهم ودعم اليونان للمواقف اللبنانية.
Advertisement

وخلال اللقاء، تمنى الوزير بوحبيب على ميتسوتاكيس، تدخل بلاده بالتنسيق مع دول أخرى مهتمة وصديقة لتطبيق كامل لقرار مجلس الامن 1701 "بما يحقق الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان".

وشدد على "أهمية التعاون مع اليونان والدول الاوروبية الاخرى المتشابهة التفكير لصياغة سياسة أوروبية جديدة في مسألة النزوح السوري، ترتكز على مساعدة النازحين للعودة الى قراهم وبلداتهم في سوريا من اجل اعادة بنائها".

والتقى الوزير بوحبيب، أيضا نائب رئيس مجلس النواب اليوناني إيونيس بلكيوتاكيس، وشرح له موقف لبنان الرافض والداعي لوقف الحرب الدائرة في غزة، ومحاولاته لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية، "منعا لاستدراجه الى حرب لا يرغب بها ولا يسعى اليها".

كما تطرقت المباحثات الى "خطر النزوح على جوهر الصيغة اللبنانية، وأهمية التعاون المشترك في هذا التحدي المشترك".

كما اجتمع الوزير بوحبيب بلجنة الصداقة النيابية اليونانية-اللبنانية وشكر لهم كل ما يقومون به لتوطيد العلاقات بين البرلمانين والشعبين اللبناني واليوناني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-04-10
10:41 | 2024-04-10
10:33 | 2024-04-10
10:23 | 2024-04-10
10:13 | 2024-04-10
10:06 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24