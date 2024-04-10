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لبنان

عاجل من الجنوب.. إسرائيل تستهدف ثلاثة منازل

Lebanon 24
10-04-2024 | 09:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدو الإسرائيلي أغار على منزلين في حي الخروبة وحي المصيلح في بلدة عيتا الشعب، كما وأغار على منزل في وادي العصافير في بلدة الخيام. 
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