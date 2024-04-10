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لبنان

مسؤول إسرائيلي يتوعدّ لبنان.. هذا ما قاله

Lebanon 24
10-04-2024 | 09:26
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أشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى إنه "إذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال".
 
وأكد أن "الدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك". 
 
وأضاف غانتس: "سنعيد مواطني الشمال إلى منازلهم مهما كلفنا ذلك من ثمن". 
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