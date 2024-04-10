مسؤول إسرائيلي يتوعدّ لبنان.. هذا ما قاله

أشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى إنه "إذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال".

وأكد أن "الدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك".

وأضاف غانتس: "سنعيد مواطني الشمال إلى منازلهم مهما كلفنا ذلك من ثمن".