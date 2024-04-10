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لبنان

الراعي: لقاؤنا اليوم يضعنا أمام مسؤوليتنا تجاه إخوتنا ذوي الإعاقة

Lebanon 24
10-04-2024 | 09:42
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عقد مكتب راعويّة الأشخاص ذوي الإعاقة، برعاية البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الرّاعي وحضوره، لقاء بعنوان "معاً نشهد"، في بكركي، في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري وعدد كبير من الإعلاميين والصحافيين والمتخصصين والناشطين في مجال العمل مع ومن أجل الأشخاص ذوي الإعاقة.
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في نهاية اللقاء، ألقى الراعي كلمة جاء فيها: "بداية أريد أن أشكر الله الذي حدّثنا من خلال كل ما سمعناه من محاضرات ومداخلات، وحتى من خلال كلمة معالي الوزير، كل هذه الأمور جعلتني أقدّر عطايا الله في الإنسان وكأن الإعاقة عطيّة... من هذا المنطلق انطلقنا مع مكتب راعوية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهنا أريد أن أشكر داليا من كل قلبي لأنها هي القائمة بهذه المهمّة، وهذا اللقاء يُكمّل اللقاء الذي سبقه. اليوم لقاؤنا مع الإعلاميين ومع وزير الإعلام يضعنا جميعا ً أمام مسؤوليتنا تجاه إخوتنا ذوي الإعاقة لنمجّد الله من خلالهم ولنجعلهم قادرين على تمجيد الله".

وشكر وسائل الإعلام "التي ستعمل على دعم إخوتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة"، كما شكر وزير الإعلام الذي "أدعوه ليطبّق مشروع الكفاءات في هذا الإطار، حيث لا طائفة ولا دين ولا تمييز". 

انبثق عن اللقاء عدة توصيات أبرزها التعاون بين المكتب الراعوي ووزارة الاعلام لتطبيق سياسة الدمج والعمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإعلامي، كما العمل مع كافة الجهات الحكومية والمدنية والأهلية لتطبيق سياسة الدمج التي تم تبنيها.

 كما أعلن  وزير الإعلام أن تلفزيون لبنان سيبدأ باعتماد لغة الإشارة في بعض برامجه في القريب العاجل.
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