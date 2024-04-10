أبو جودة يتابع الإعتداء على مكتب القومي في جديتا

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يتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة مسألة الإعتداء التي طالت مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في جديتا، موضحا أن "التحقيقات تجري بشكل سريع وفعال لمعرفة الفاعلين، حفاظا على الامن العام والنظام العام والسلم الاهلي في المنطقة".وكان المحافظ ابو جوده قد ابلغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي بالقضية، الذي يتابع مجرياتها عن كثب أيضا.