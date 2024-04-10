Advertisement

لبنان

أبو جودة يتابع الإعتداء على مكتب القومي في جديتا

Lebanon 24
10-04-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1185633-638483643878428900.jpg
Doc-P-1185633-638483643878428900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة مسألة الإعتداء التي طالت مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في جديتا، موضحا أن "التحقيقات تجري بشكل سريع وفعال لمعرفة الفاعلين، حفاظا على الامن العام والنظام العام والسلم الاهلي في المنطقة".
Advertisement

وكان المحافظ ابو جوده قد ابلغ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي بالقضية، الذي يتابع مجرياتها عن كثب أيضا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2024-04-10
10:41 | 2024-04-10
10:33 | 2024-04-10
10:23 | 2024-04-10
10:13 | 2024-04-10
10:06 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24