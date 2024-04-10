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لبنان

إمام مدينة صور بخطبة العيد: علينا الالتزام بالحق لمواجهة قوى الشر

Lebanon 24
10-04-2024 | 10:33
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 أم إمام مدينة صور الشيخ حسين اسماعيل صلاة العيد في مسجد الإمام عبد الحسين شرف الدين، بحضور ممثل مفتي صور وجبل عامل  الشيخ علي عبد الله وعدد من العلماء و حشد من المؤمنين.

وبعد الصلاة القى إسماعيل خطبة العيد، دعا فيها إلى ان "الإيمان والالتزام بالعمل الصالح والتواصي بالحق"، وقال: "علينا الالتزام بالحق لمواجهة قوى الشر والظلام، لا سيما العدو الاسرائيلي الذي قال عنه الامام المغيب موسى الصدر إنه شر مطلق والتعامل معه حرام".
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أضاف: "لا يمكن لهذه المنطقة العربية ان تنعم بالهدوء والاستقرار طالما العدو المغتصب لفلسطين موجود، وهذا الشعب الفلسطيني البطل يدافع عن ارضه والمقدسات ويقدم التضحيات وعلينا جميعا وعلى جميع الشعوب والعالمين العربي والإسلامي الوقوف إلى جانب هذا الشعب المعذب الذي يباد ويقتل على مرأى من العالم على يد العدو الاسرائيلي".
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