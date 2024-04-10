حمية استقبل ياسين مع وفد من رؤساء بلديات بقاعية.. وهذا ما تم بحثه

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، منسق عام تيار المستقبل في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، مع وفد من رؤساء بلديات بقاعية، ضم رئيس بلدية الخيارة محمد المظلوم، رئيس بلدية المرج منور الجراح، رئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي، ورئيس بلدية شتورة نقولا عاصي.وهنأ الوفد الوزير حمية لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأمل أن يكون العيد "مناسبة تجمع اللبنانيين على الخير والمحبة والسلام، وتوحد السياسيين على مصلحة لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وإطلاق عجلة عمل البلديات والمؤسسات"، كما بحثوا معه في أوضاع الطرق الرئيسة في البقاع الأوسط والغربي، ونقلوا تأكيد حمية قرب الإنتهاء من تسوية طريق ضهر البيدر- المصنع، وبذل أقصى الجهود لتسوية الطرق الرئيسة باتجاه شتورة زحلة وشتورة المصنع والبقاع الغربي، والاهتمام بمعظم الطرق الرئيسة في البقاع.وشكر الوفد للوزير حميه اهتمامه بشؤون الطرق ومتابعته الدؤوبة لطريق ضهر البيدر.