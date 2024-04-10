أحزاب وفعاليات سياسية تدين الإعتداء على منفذية "القومي" في جديتا

دانت أحزاب سياسية وفعاليات الإعتداء الذي تعرّض له مركز الحزب السوري القومي الإجتماعي في شتورا.

فقال لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع أن الصهاينة متربصون ببلدنا ويكيدون المكائد ويسعون لضرب وحدتنا التي هي السلاح الأمضى بوجه المشروع الصهيوني التفتيتي. والبقاع كان وسيبقى رمزا لوحدة الحياة بين أبنائه وصورة للبنان العربي الواحد الموحد. والاحزاب البقاعية في تضامنها مع الحزب السوري القومي الاجتماعي تتضامن مع ذاتها الوطنية وتنتظر جلاء التحقيقات واتضاح الصورة في هذا الفعل الجرمي المرفوض والمستنكر كي يبنى على الشيء مقتضاه".

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وشدّد على الثقة المطلقة بالاجهزة الامنية المختصة كافة، والتي سارعت الى فتح تحقيق بالحادث.



التوحيد العربي

من جانبها، دانت أمانة الإعلام في "حزب التوحيد العربي"، في بيان الاعتداء، واعتبرته "مؤشرا خطيرا للعقلية الفتنوية المتنقلة بين المناطق اللبنانية"، محذرة من "التمادي في سياسة التحريض والاعتداء لأنها تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلي، وتعيدنا إلى حقبة الحرب الأهلية التي ذاق اللبنانيون ويلاتها ومآسيها".



وإذ أكدت ان "أي محاولة اعتداء على أي مركز من مراكز الحزب السوري القومي الاجتماعي هو اعتداء على حزب التوحيد العربي"، دعت الأجهزة الأمنية والقضائية الى "عدم التهاون مع هذه التصرفات الميلشياوية والتشدد في منعها ومعاقبة فاعليها".

الحزب الإشتراكي

بالتوازي، أعلنت وكالة داخلية البقاع الأوسط في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان "إن ما يجري في البلاد من تطورات وأحداث يستدعي أعلى درجات الوعي والعقل والتبصّر في عواقب الأمور، وبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على السلم الأهلي. وإننا إذ ندين ونستنكر ما تعرض له مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في جديتا، فإننا ندعو القوى الأمنية إلى كشف ملابسات ما جرى وتقديم المرتكبين إلى العدالة، ونشدد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة إيلاء الدولة والجيش والقوى الأمنية والقضاء كل الثقة لحماية السلم الأهلي".

