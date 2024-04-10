مساجد صور أحيت احتفالات عيد الفطر

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احتفل المسلمون في منطقة صور بحلول عيد الفطر السعيد، قأقيمت الصلوات في مساجد المدينة وقرى المنطقة، وركز رجال الدين في خطبهم على "أهمية تزامن العيد بين كل المسلمين وضرورة نصرة الشعب الفلسطيني في غزة ومواجهة الكيان الصهيوني الغاصب"، وطالبوا الدولة اللبنانية ب"ضرورة الاهتمام بالنازحين ودفع التعويضات عن الاضرار التي لحقت بالممتلكات والمزروعات والمنازل من جراء الاعتداءات الاسرائيلية".وقد أم المصلين في مسجد صور مفتي صور ومنطقتها الشيخ الدكتور مدرار حبال، وفي مسجد المدرسة الدينية رئيس علماء جبل عامل الشيخ علي ياسين، وفي مسجد الامام الصادق في صور السيد محمد الغروي، وفي مسجد العلامة الراحل السيد عبد الحسين شرف الدين الشيخ حسين اسماعيل، وفي مسجد الرفاعي في صور اقيمت الصلاة بإمامة الشيخ عصام كساب.أما في دار الافتاء الجعفري فأم المؤمنين مدير الدار الشيخ علي عبدالله. كما حضر الصلاة في بلدة برج النائب علي خريس الذي قال: "الأحداث الجارية تنغص فرحة العيد على المسلمين وخاصة تلك التي نعيشها في لبنان وفي غزة حيث يعمد العدو الإسرائيلي الى ارتكاب ابادة جماعية بحق اهلنا في غزة. وفي هذه المناسبة نوجه نداء الى كل الشرفاء للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم".