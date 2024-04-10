إسرائيل تتحدّث عن جريمة قتل محمد سرور... هل اغتاله "الموساد"؟

قالت "القناة 14 الإسرائيلية"، إنّ "التقديرات تُشير إلى أن جريمة قتل الصراف محمد سرور نفّذها الموساد، لأنه كان مطلوبا بسبب عمله لصالح إيران وحلفائها، وأنشطته ضدّ إسرائيل".



وقال مسؤولان قضائيان لـ"أسوشيتد برس"، إنّ "سرور استدرج لمنزل امرأة شرق بيروت حيث قتل بست رصاصات، ولكن يعتقد أن العديد من الأشخاص وراء العملية". (العربية)

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