عبدالله نقل تهاني رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي لدريان والجوزو بالعيد

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أجرى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله، إتصالا هاتفيا، بمفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، ناقلا اليه تحيات وتهاني رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، متمنيا أن "يعم السلام والطمأنينة في ربوع البلاد، ويخرج لبنان من أزماته".كما أجرى عبد الله اتصالا مماثلا بمفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، معربا عن أمله في أن "تتمكن المساعي والجهود التي تبذل من وقف لاطلاق النار في غزة".