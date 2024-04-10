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لبنان

بالمدفعيّة... "الحزب" قصف موقعاً إسرائيليّاً

Lebanon 24
10-04-2024 | 12:48
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وأصابه إصابة مباشرة".
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