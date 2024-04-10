فرضوا خوات وهاجموا الجيش.. عصابة تقع بيد المخابرات وهذا ما كان بحوزتها (صورة)

أعلن الجيش عن أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي - طرابلس أوقفت المواطنين (أ.ج.) و(م.ف.) و(ع.ر.) و(ن.ح.) و(خ.ك.)، لتشكيلهم عصابة مسلحة وارتكابهم جرائم: السلب والسرقة بقوة السلاح، إطلاق النار ورمي رمانات يدوية، فرض خوات، تعاطي المخدرات. كما أقدم أحد أعضاء العصابة على رمي رمانة يدوية نحو دورية تابعة للجيش. وقد ضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات".

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وأضاف:" كذلك أوقفت وحدة من الجيش في منطقة باب الحديد – طرابلس المواطن (ع.ع.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته مسدسين حربيين وكمية من الذخائر، وشقيقه (ط.ع.) لمحاولته اعتراض عناصر الوحدة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".