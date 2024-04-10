جنبلاط في باريس

أفادت "الجديد"، أنّ رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط توجّه إلى العاصمة الفرنسيّة باريس.

وأشارت إلى أنّ زيارة جنبلاط سياحية واستكشافية للمستجدات رئاسيا وإقليميا، وسيتخللها لقاءات مع بعض المسؤولين الفرنسيين.