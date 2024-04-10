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لبنان

ميقاتي أدان الاعتداء على مركز "القومي": للابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات

Lebanon 24
10-04-2024 | 13:35
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: 
أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاعتداء الذي إستهدف مكتب منفذيّة زحلة في الحزب السوري القومي الإجتماعي في بلدة جديتا في البقاع ورفع علم"القوات اللبنانية" عليه. وأجرى لهذه الغاية اتصالات بقادة الاجهزة الامنية للاسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين.
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كما جرى اتصال بين دولة الرئيس ورئيس  حزب"القوات اللبنانية" سمير جعجع، تمنى خلاله دولته  ضبط الانفعالات في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الوطن. وقد شجب جعجع هذا الحادث نافيا اي علاقة ل"القوات"به.
كما شدد دولة الرئيس على ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، وضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يتم التعاطي بحكمة مع الواقع القائم.
وإعتبر دولة الرئيس أن الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرا بالبلد ومفتعلي  الفتن بتحقيق مآربهم.
وختم دولته: يبقى رهاننا الاول والاخير على حكمة اللبنانيين لانقاذ وطننا".
 
 
 
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